Стали известны, какие сроки и штрафы запрашивает обвинение для террористов из «Крокус Сити Холл» и пособников

17 февраля в Москве состоялись прения сторон по делу о теракте в «Крокус Сити Холл», в ходе которого погибло 149 человек и более 600 были ранены.

Сестра погибшего при атаке террористов новосибирца Ульяна Будько рассказал Сиб.фм, какое именно наказание обвинение просит назначить фигурантам этого громкого дела. Информацию ей предоставили представители из зала суда.

Приведем запрашиваемое наказание по каждому обвиняемому (слово в слово, как сообщила Будько):

Фаридуни Шамсидин* —пожизненное:18 лет в тюрьме, остальное в ИК особого режима + 990 тысяч рублей штрафа;



Мирзoев Далерджон Баротович* — пожизненное: 17 лет тюрьме, остальное в ИК особого режима + 990 тысяч рублей штрафа;



Файзов Мухаммадсобир Зокирчонович* — пожизненное: 17 лет тюрьме, остальное в ИК особого режима + 990 тысяч рублей штрафа;



Рачабализода Саидакрами Муродали* — пожизненное: 16 лет тюрьме, остальное в ИК особого режима + 990 тысяч рублей штрафа;



Солиев Умеджон Абдуманонович* — пожизненное: 12 лет тюрьме, остальное в ИК особого режима + 2,7 миллиона рублей штрафа;



Солиев Мустаким Абдуманонович* — пожизненное: 8 лет тюрьме, остальное в ИК особого режима + 990 тысяч рублей штрафа;



Гадоев Шахромджон Насимович* — пожизненное + 2 миллиона рублей штрафа;



Исмоилов Зубайдулло Авайдуллоевич* — пожизненное (12 лет в тюрьме) + 2,7 миллиона рублей штрафа;



Хамидова Хусейн Абдурасулович* — пожизненное (10 лет в тюрьме) + 1,79 миллиона рублей штрафа;



Шарипзода Мухаммад Зоира*, Юсуфзода Якубджони Давлатхон*, Лутфуллои Назримад*, Курбонов Джумахон Бегиджонович*, Лутфуллои Назримад*,— пожизненное (10 лет в тюрьме, остальное в ИК особого режима) + 0,5 миллиона рублей штрафа с каждого;

Курбонов Джумахон Бегиджонович* — пожизненное (9 лет в тюрьме, остальное в ИК особого режима) + 0,5 миллиона рублей штрафа;



Медов Хусен Алиевич* — пожизненное (10 лет в тюрьме, остальное в ИК особого режима) + 2,5 миллиона рублей штрафа;



Аушев Джабраила Магомедович* — пожизненное (8 лет в тюрьме, остальное в ИК особого режиа) + 1,2 миллиона рублей штрафа;

Касимов Алишер Хатамович* — 22 года и 10 месяцев (7 лет в тюрьме, остальное в ИК строго режима

Исломовым Исроилу Ибрагимовичу, Диловару и Аминчону Исроиловичам* обвинение запросило по 19 лет и 11 месяцев колонии.



Потерпевшими по уголовному делу признаны более 2,3 тысячи человек. Материалы насчитывают 470 томов. Процесс проходит во 2-м Западном окружном военном суде Москвы. Следствие завершилось в июне 2025 года. По версии правоохранительных органов, подготовка к нападению началась за несколько месяцев до его осуществления, а часть обвиняемых прибыла в Россию из-за рубежа, где проходила первоначальную подготовку.

Родственники погибших и пострадавших требуют пожизненного приговора террористам.

*Указанные лица внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

