Студенты СГУГиТ разработали SASE-решение для защиты бизнеса в эпоху удаленки

В условиях устойчивой тенденции к увеличению числа кибератак и расширению практики удаленной работы, команда студентов третьего курса Сибирского государственного университета геосистем и технологий, разработали программное обеспечение для безопасности малого и среднего бизнеса.

Проект, предложенный студентом, представляет собой минимальный SASE (Secure Access Service Edge) сервис, разработанный специально для нужд малого и среднего бизнеса. Сама технология и подход соответствуют современным тенденциям в области защиты данных и нацелены на перспективное развитие IT-инфраструктуры в стране и мире.

– Разработанное программное обеспечение решает важные вопросы. В первую очередь, это безопасный удаленный доступ: сотрудники смогут работать из любой точки мира. Также это контроль использования любых облачных сервисов, которые в данный момент актуальны и используются в бизнесе. И самое главное – значительное сокращение расходов на внедрение систем безопасности, – рассказал Сергей Баргатин – один из разработчиков.

Разработка обладает значительным потенциалом для широкого внедрения и масштабирования, подтверждая ключевую роль СГУГиТ в сфере IT-технологий.