сегодня
17 февраля, 18:14
сегодня 15:00
экономика

Telegram в России могут полностью заблокировать с 1 апреля

Фото: Сиб.фм
Мессенджер Telegram может прекратить работу на территории России с 1 апреля 2026 года. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, Роскомнадзор планирует начать тотальную блокировку платформы по аналогии с Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ). После введения ограничений приложение перестанет загружаться как через мобильные сети, так и через стационарный интернет.

Официального подтверждения этой информации от Роскомнадзора пока не поступало.

Напомним, ранее в Госдуме неоднократно звучали заявления о возможных ограничениях работы Telegram в связи с неисполнением требований российского законодательства.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

Кристина Уколова
Журналист

