Тройное ДТП произошло на трассе Р-255 «Сибирь» под Новосибирском

Утром 17 февраля в Болотнинском районе Новосибирской области столкнулись три автомобиля на федеральной трассе Р-255. Об этом сообщили в ГАИ.

76-летний водитель «Форда» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Ситрак», которым управлял 63-летний мужчина. После этого «Форд» задел «Чанган», за рулём которого была женщина 46 лет.

В аварии пострадал водитель «Форда».

Кстати, штормовое предупреждение из-за ветра до 20 м/c объявило МЧС в Новосибирской области. Ожидается крайне тяжелая обстановка на дорогах региона.