82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
17 февраля, 22:06
пробки
2/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
82.76% -1.2
сегодня
17 февраля, 22:06
пробки
2/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
сегодня 18:36
Авто

Тройное ДТП произошло на трассе Р-255 «Сибирь» под Новосибирском

Фото: Сиб.фм / АСТ-54
Подпишитесь на Telegram-канал

Утром 17 февраля в Болотнинском районе Новосибирской области столкнулись три автомобиля на федеральной трассе Р-255. Об этом сообщили в ГАИ.

76-летний водитель «Форда» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Ситрак», которым управлял 63-летний мужчина. После этого «Форд» задел «Чанган», за рулём которого была женщина 46 лет.

В аварии пострадал водитель «Форда».

Кстати, штормовое предупреждение из-за ветра до 20 м/c объявило МЧС в Новосибирской области. Ожидается крайне тяжелая обстановка на дорогах региона.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.