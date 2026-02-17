Цены на автоперевозки из Новосибирска выросли на 30% на фоне ажиотажного спроса

Рынок автомобильных грузоперевозок в Сибирском федеральном округе завершил 2025 год настоящим всплеском активности, особенно заметным в последние три месяца.

Как сообщает «РБК-Новосибирск» со ссылкой на исследование «Биржи грузоперевозок ATI.SU», количество заявок на доставку грузов в Сибирь из других регионов в четвертом квартале выросло на 123% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом впечатляющая динамика наблюдалась по всем направлениям: отгрузки из Сибири в другие регионы за последние три месяца выросли более чем вдвое в годовом выражении, а по итогам всего года прибавили 43%. Внутри самого округа активность также оказалась высокой, достигнув роста в 40%.

Ставки на перевозки, как входящие, так и исходящие, следовали за спросом, хотя и с некоторой задержкой. В среднем за год они увеличились на 4%, что объясняется относительно скромными показателями первой половины 2025 года. Наибольшее количество заявок пришлось на перевозки по Новосибирской области, а также на доставку грузов из этого региона в соседние Красноярский край и Кемеровскую область.

Согласно данным «Индекса ATI.SU, FTL РФ» на конец января 2026 года, цены по большинству ключевых направлений за год выросли на 10–20%, хотя в некоторых случаях рост оказался значительно более резким. Например, доставка грузов из Новосибирска в Томск подорожала на 30,2%, а из Омска в Новосибирск – на 30,1%. Любопытно, что при этом перевозки в обратном направлении, из Новосибирска в Омск, напротив, стали доступнее и подешевели на 2,8%.

