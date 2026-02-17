Цены на огурцы в Новосибирской области взлетели на 43,3% за январь

В Новосибирской области почти все виды плодоовощной продукции резко подорожали в январе 2026 года. По данным Новосибирскстата, рекордсменом роста цен стали свежие огурцы — их стоимость выросла на 43,3% по сравнению с декабрём 2025 года.
Основные подорожания за месяц
- Свежие помидоры — +20,8%
- Виноград — +17,4%
- Белокочанная капуста — +16,5%
- Морковь — +15,9%
- Столовая свёкла — +15,4%
Редкие исключения: что подешевело
Снижение цен отметили только на:
- Замороженные овощи — -2,4%
- Свежий сладкий перец — -1,5%
- Сухофрукты — -1,1%
- Апельсины — -0,7%
Статистика подчёркивает сезонное давление на цены свежих овощей и фруктов в регионе. Эксперты прогнозируют стабилизацию к весне при улучшении логистики.