Цены на огурцы в Новосибирской области взлетели на 43,3% за январь

В Новосибирской области почти все виды плодоовощной продукции резко подорожали в январе 2026 года. По данным Новосибирскстата, рекордсменом роста цен стали свежие огурцы — их стоимость выросла на 43,3% по сравнению с декабрём 2025 года.

Основные подорожания за месяц

  • Свежие помидоры — +20,8%
  • Виноград — +17,4%
  • Белокочанная капуста — +16,5%
  • Морковь — +15,9%
  • Столовая свёкла — +15,4%

Редкие исключения: что подешевело

Снижение цен отметили только на:

  • Замороженные овощи — -2,4%
  • Свежий сладкий перец — -1,5%
  • Сухофрукты — -1,1%
  • Апельсины — -0,7%

Статистика подчёркивает сезонное давление на цены свежих овощей и фруктов в регионе. Эксперты прогнозируют стабилизацию к весне при улучшении логистики.

