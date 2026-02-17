Улучшение облика города и школы по КРТ. Глава Депстроя Новосибирска Евгений Улитко рассказал о балансе застройки и комфорта

Заместитель мэра города Новосибирска — начальника департамента строительства и архитектуры Евгений Улитко рассказал о механизмах по улучшению внешнего облика мегаполиса в интервью Сиб.фм.

– Евгений Владимирович, департамент ведет масштабную работу по внедрению КРТ в Новосибирске. Какие площадки сегодня Вы считаете наиболее перспективными и с какими главными трудностями сталкивается мэрия при согласовании мастер-планов с застройщиками? Удается ли соблюсти баланс между плотностью застройки и комфортом среды?

– По состоянию на сегодняшний день в стадии реализации находятся 38 договоров о комплексном развитии территорий общей площадью 154 га, направленные на улучшение качества городской среды и жилищных условий граждан.

Из 38 реализуемых договоров:

- 9 договоров общей площадью 49,7 га заключены по инициативе мэрии города Новосибирска с проведением торгов;

- 29 договоров общей площадью 104,3 га заключены по инициативе правообладателей земельных участков (без проведения торгов).

Работа в данном направлении ведется в ежедневном режиме.

Первоочередность развития территорий определяются департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска как органа уполномоченного в сфере КРТ.

В основу определения первоочередности ложатся следующие принципы:

- аварийный жилой фонд, как первостепенная социальная задача;

- индивидуальный жилой фонд, расположенный в центральной части города и на территориях, приближенных к центральной части;

- в целях создания объектов социальной, транспортной инфраструктуры на территориях, зарезервированных для данных целей градостроительной документацией;

Параметры развития территории КРТ определяются сразу на этапе принятия решения о комплексном развитии территории и устанавливаются в постановлениях, которыми принимаются данные решения. В основном, данные параметры соответствуют требованиям, уже установленным в Правилах землепользования и застройки.

– Вопрос нехватки школ и детских садов в новых микрорайонах остается крайне острым. Какие инструменты взаимодействия с девелоперами выработал департамент, чтобы исключить ситуацию, когда жилье сдается в «чистом поле» без социальных объектов?

– Реализация данных проектов КРТ позволит не только улучшить качество городской среды и жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилом фонде, но и привлечь инвестиции в развитие городской инфраструктуры.

В соответствии с обязательствами по уже заключенным договорам КРТ за счет средств застройщиков будут, в том числе созданы объекты образования, а именно:

2 110 мест в объектах дошкольного образования;

3 608 мест в объектах общего образования;

помещения для учреждений дополнительного образования.

– Новосибирск часто называют городом контрастов в архитектуре. Какую роль сегодня играет Архитектурно-градостроительный совет при принятии решений по знаковым объектам? Планируется ли ужесточение требований к внешнему виду фасадов и качеству материалов не только в центре, но и на окраинах города?

– Действительно, Новосибирск молодой по историческим меркам и динамично развивающийся на протяжении всей своей истории город. Архитектурные стили и масштабы зданий менялись тут буквально каждые десять лет. Город рос и перерастая своим темпом развития только что отсроченные здания тут же их менял и перестраивал под новые цели и функции. Отсюда такой контраст в архитектурном облике города. И без рекомендаций коллегиального органа, объединяющего профессионалов в области архитектуры и градостроительства, трудно создать гармоничный облик города. Для это цели был создан архитектурно-градостроительный Совет мэрии города Новосибирска.

Основной задачей Совета является выработка рекомендаций и предложений для реализации градостроительной политики Новосибирска, по представленным на рассмотрение проектам в области архитектуры и градостроительства города, благоустройства, озеленения и дизайна городской среды. В настоящее время сформирован новый состав Совета в связи с кадровыми изменениями в структуре Департамента строительства и архитектуры. В ближайшее время должно пройти первое заседания совета в обновленном составе.

Кроме архитектурно-градостроительного Совета в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на постоянной основе действует комиссия по согласованию архитектурно-градостроительного облика. Эта комиссия определяет соответствие внешнего вида объектов, размещаемых в зонах регулирования архитектурно-градостроительного облика города Новосибирска предъявляемым требованиям. К настоящему моменту проведено уже 77 заседаний этой комиссии, рассмотрено более 200 объектов и выдано 140 рекомендаций о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта. Учитывая накопленный за два с половиной года опыт применения требований АГО для формирования облика города, рассматривается вопрос корректировки требований и расширения зон регулирования архитектурно-градостроительного облика. Например, планируется добавить зону прибрежных территорий, для системного формирования облика набережных реки Обь, а также зоны исторической застройки так называемых «соцгородков», с целью сохранения исторической среды этих территорий, формируя новую застройку сомасштабно сложившейся, повторяя ее ритм фасадов и этажность.