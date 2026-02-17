В Госдуму внесли законопроект об отмене пенсионной реформы

Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым предложила отменить пенсионную реформу 2019 года. Согласно инициативе, возраст выхода на пенсию может вернуться к прежним значениям: 60 лет для мужчин и 55 для женщин. В случае одобрения изменения планируют ввести с 1 июля 2026 года.

Авторы законопроекта утверждают, что повышение пенсионного возраста не оправдало ожиданий и негативно отразилось на продолжительности жизни. Они приводят данные статистики: средняя продолжительность жизни мужчин снизилась с 73,3 года в 2019-м до 72,8 года в 2024-м. По информации Росстата, ещё до начала реформы около 40% мужчин не доживали до 65 лет . В пояснительной записке также напоминают, что прежние возрастные планки (55/60) были установлены ещё в 1932 году на основе медицинских исследований трудоспособности .

В КПРФ подчеркивают, что вносят подобные законопроекты не впервые и будут делать это и дальше, независимо от реакции правительства. Это, по словам депутата Леонида Калашникова, способ работы с избирателями, которые массово поддерживают отмену реформы. Партия ссылается на итоги своего «народного референдума», где более 8 миллионов граждан высказались за возврат к прежнему возрасту .

Однако эксперты сомневаются в реализации этой инициативы. Заслуженный экономист РФ Людмила Иванова-Швец в интервью МК заявила, что снижения пенсионного возраста не произойдёт в ближайшие 10–15 лет. Отмена реформы обернётся дефицитом бюджета Социального фонда, невозможностью индексации и дестабилизацией всей системы. Кроме того, именно реформа позволила привлечь на рынок труда почти 2 миллиона человек без привлечения мигрантов .

Правительство уже давало отрицательные заключения на аналогичные законопроекты в 2020, 2021 и 2022 годах. Министр труда Антон Котяков также заявил, что планов по пересмотру пенсионного возраста у властей нет . В 2026 году продолжается переходный период: на пенсию выходят женщины 1967 года рождения (59 лет) и мужчины 1962 года рождения (64 года). В 2027 году, как и в 2025-м, выхода на пенсию не будет .