В Новосибирске демонтировали и изъяли незаконную контейнерную заправку

Бесконтрольная продажа горючего представляет опасность для потенциальных клиентов и соседей таких заправок.

17 февраля в Новосибирске была изъята контейнерная заправочная станция на улице Мясниковой. Сейчас в мэрии и прокуратуре вопрос о незаконной продаже горючего взят на особый контроль. Об этом Сиб.фм рассказал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Александр Морозов.

«Ответственной за выявление и пресечение фактов незаконной реализации коммерческих материалов является наш департамент», — объяснил Морозов, — «Сотрудникам поставлена задача в ближайшее время на территории города Новосибирска остановить работу всех автозаправочных станций, в том числе контейнерного типа, которые осуществляют реализацию с нарушением действующего законодательства».

По словам Морозова, основной проблемой таких заправок с юридической точки зрения является незаконная установка на территориях, которые владельцам этих объектов не принадлежат.

Также он подчеркнул, что подобные заправки представляют угрозу, поскольку являются пожароопасными.

«Есть определённая угроза для тех водителей, которые заправляют свои транспортные средства», — считает начальник департамента.

Кроме того, рядом с заправочной станцией находились другие объекты, которые также могли бы пострадать в случае взрыва.

По этим причинам контейнерную заправку демонтировали и изъяли. Как уточнил Александр Морозов, объект не вернут владельцу до тех пор, пока не проведут все необходимые процедуры и не выяснят обстоятельства.

«По данному объекту будет составлен протокол по 9.1 областного закона об административных нарушениях», — заявил начальник департамента.

На момент изъятия заправочной станции еë владелец установлен не был.

«Объект возможно будет возвращён владельцу, который может быть объявится у нас в мэрии города Новосибирска и предоставит все соответствующие документы на данный объект», — добавил начальник департамента.

Также Александр Морозов рассказал, что за 2024 и 2025 годы в Новосибирске удалось искоренить такое явление, как мобильные автозаправочные станции — машины, осуществляющие заправку транспорта.

Тем не менее, принятые меры не устранили незаконные заправки полностью — из мобильных станций они превратились в контейнерные, которые также планируют полностью искоренить.