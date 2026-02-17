82.76% -1.2
сегодня 14:55
общество

В Новосибирске дом на Старом шоссе может рухнуть — введён режим повышенной готовности

Многоквартирный дом № 137 на Старом шоссе в Новосибирске попал в зону риска. Из-за возможного обрушения несущих конструкций в Первомайском районе ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, управляющая компания теперь обязана ежедневно проверять состояние аварийных участков. Если ситуация ухудшится, специалисты должны немедленно сообщить об этом в администрацию района.

Когда именно дом признали проблемным и что стало причиной повреждений — пока не уточняется.

