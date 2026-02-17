В Новосибирске куры несут яйца голубого и шоколадного цветов

Марина Сущинская из Новосибирска разводит уникальных кур, которые радуют семью яйцами необычных оттенков: от нежно-голубого и мятного до оливкового, розового и даже шоколадного. Начав с желания обеспечить натуральное питание, сибирячка превратила хобби в настоящий «яичный калейдоскоп».

Марина рассказала «Новосибирским новостям», как увлеклась редкими породами:

«Я узнала, что есть курочки, которые несут яйца зелёные, мятные, оливковые, розовые, шоколадные. Думаю, попробую-ка я выводить сама. Я накупила на 8000 рублей этих яиц, и у меня ни одно не вывелось. Потом вторая попытка, третья. Потом получилось: немножко цыпляток у меня вывелось, они выжили, стали нестись. Я разные породы завела, они все перемешались, теперь уже у меня какой-то одной породы нет».

Несмотря на неудачи, упорство окупилось: теперь у неё стайка кур «смешанных» пород, производящих яйца ярких цветов.

Разведение птицы остаётся для Марины приятным отдыхом от основного бизнеса. «Это возможность расслабиться и удивить гостей необычной палитрой яиц», — делится она. Натуральные продукты стали не только полезным бонусом для семьи, но и поводом для восхищения окружающих.