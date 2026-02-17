В Новосибирске мужчина избил женщину, запер её и поджёг квартиру — его арестовали

Суд отправил в колонию строгого режима мужчину, который полтора года назад жестоко расправился с женщиной. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В октябре 2024 года в квартире на улице Ученых в Советском районе между сожителями вспыхнула ссора. Мужчина жестоко избил женщину — наносил удары по голове и телу до тех пор, пока она не потеряла сознание. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Чтобы скрыть преступление, убийца завернул тело в покрывало, отнес в подвал и закопал под строительным мусором. Лишь спустя несколько месяцев останки обнаружили.

На суде мужчина не отрицал, что избивал сожительницу, но утверждал, что не хотел её убивать. Однако экспертиза показала, что травмы были несовместимы с жизнью. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Приговор — 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима.