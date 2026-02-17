В Новосибирске объяснили новые правила призыва 2026 года

В Новосибирске разъяснили порядок призывной кампании, который будет действовать в 2026 году. С 1 января отменено деление на весенний и осенний призыв, мероприятия теперь проводятся в течение всего года. При этом отправка в войска сохранит прежние сроки: весной — с 1 апреля по 15 июля, осенью — с 1 октября по 31 декабря. Срок службы по-прежнему составляет один год.

Для отдельных категорий установлены специальные периоды. Жителей Крайнего Севера направят с 1 мая по 15 июля либо с 1 ноября по 31 декабря. Сельхозработников, занятых в посевной и уборочной, будут призывать только осенью. Педагоги отправятся служить с 1 мая по 15 июля. Призывной возраст остаётся от 18 до 30 лет, при этом мужчины, которым исполнилось 27 лет до конца 2023 года, считаются находящимися в запасе.

С 2025 года действует реестр электронных повесток. Документ считается вручённым после появления в личном кабинете на портале «Госуслуги». С этого момента у призывника есть 30 дней для явки. Если повестка не передана лично, через семь дней она автоматически признаётся доставленной. На период после размещения повестки вводятся ограничения: запрет на выезд за границу, управление автомобилем, сделки с недвижимостью, регистрацию ИП и оформление кредитов.

За неявку без уважительной причины предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей. Отдельные санкции действуют за несообщение об изменении семейного положения или работы, длительный выезд за границу и уклонение от медкомиссии. Осмотр включает обследование у восьми специалистов и анализы на социально значимые инфекции. Категория годности присваивается по итогам комиссии.

Военный юрист Александр Латынин отметил, что учитываются заболевания, подтверждённые в государственных медучреждениях. По его словам, справки из частных клиник нередко ставятся под сомнение, поэтому документы лучше оформить заранее. Решение комиссии можно обжаловать в региональном военкомате или районном суде.

Отсрочка предоставляется студентам очной формы, аспирантам, многодетным отцам, опекунам инвалидов и ряду других категорий. Полное освобождение предусмотрено для негодных по состоянию здоровья, прошедших альтернативную службу и некоторых других граждан. Новосибирцам рекомендуют заранее проверить данные в личном кабинете и подготовить необходимые документы.