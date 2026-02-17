В Новосибирске опубликованы новые правила получения водительских прав с 1 марта

В России вступают в силу новые правила получения водительских прав. Главные изменения: дистанционное обучение, новые темы и больше часов вождения.
С 1 марта 2026 года в России начнут действовать утверждённые Министерством просвещения обновлённые программы подготовки водителей. Приказ, подписанный ещё в июле 2025 года, вносит несколько ключевых изменений в процесс обучения будущих автомобилистов, делая акцент на гибкости и практической подготовке.
Дистанционка с контролем
Одно из самых ожидаемых нововведений — официальное разрешение на дистанционный формат изучения теории. Программы допускают «реализацию образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий». Важно, что это не просто просмотр лекций в интернете. Для законного проведения удалённых занятий автошколы должны будут использовать специальные системы с авторизацией через «Госуслуги», которые обеспечат строгий контроль посещаемости и успеваемости курсантов. Подобный опыт уже был в период пандемии, но теперь он получает чёткое правовое регулирование.
Новые темы и больше практики
Теоретический курс пополнится актуальными темами, отражающими современные реалии дорожного движения. В программу войдут блоки, посвящённые:
-
Правилам взаимодействия с пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ).
-
Понятию опасного вождения.
-
Использованию электронных документов и световозвращающих жилетов.
-
Современным протоколам оказания первой помощи при ДТП.
При этом основной упор делается на увеличение практики. Количество часов вождения для получения самой популярной категории «B» снова вырастет:
-
58 часов — для обучения на автомобиле с механической коробкой передач.
-
56 часов — для обучения на «автомате».
Учиться можно будет на рабочем месте
Нововведение для будущих профессиональных водителей — возможность проходить обучение непосредственно на рабочем месте. Автопарки, таксопарки или транспортные компании смогут заключать договоры с автошколами и готовить кадры «под себя». Это в первую очередь коснётся тех, кто планирует получать права на управление грузовиками или автобусами.