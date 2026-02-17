В Новосибирске опубликованы штрафы и запреты весеннего призыва в армию

Несмотря на переход к круглосуточному призыву, фактическая отправка граждан на срочную службу будет осуществляться в традиционные периоды – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Именно в эти сроки и будут применяться на практике обновленные меры воздействия на тех, кто пытается избежать воинской обязанности.
Ключевым нововведением, которое коснется жителей Новосибирска, как и всей страны, является расширенный перечень санкций за неявку по повестке в военкомат. Теперь, помимо административных штрафов, размер которых варьируется от 10 до 30 тысяч рублей, призывник, уклоняющийся от службы, столкнется с целым рядом серьезных ограничений.
Среди них:
Запрет на выезд из Российской Федерации:
Это означает, что покинуть страну станет невозможно до тех пор, пока вопрос с воинской обязанностью не будет решен.
Лишение водительских прав:
Возможность управлять транспортным средством будет приостановлена.
Ограничения на сделки с недвижимостью:
Любые операции с движимым и недвижимым имуществом могут быть заблокированы.
Ограничения в получении кредитов:
Банки будут отказывать в выдаче займов.
Запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя:
Создание собственного бизнеса станет недоступным.
Эти меры направлены на создание максимального дискомфорта для уклонистов и стимулирование их к своевременной явке в военкомат.
Помимо наказания за неявку по повестке, установлены штрафы и за другие нарушения:
Несообщение об изменении данных:
Штраф от 1 до 5 тысяч рублей грозит тем, кто не уведомит военкомат об изменении семейного положения, места работы или учебы, а также о переезде.
Длительный выезд из страны:
За несообщение о выезде из России на срок более полугода предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Самовольный отъезд:
Призывники, покинувшие место жительства более чем на три месяца без уведомления в период призывной кампании, заплатят от 10 до 15 тысяч рублей.
Несмотря на ужесточение мер для уклонистов, законодательство по-прежнему предусматривает категории граждан, освобождаемых от военной службы по призыву или имеющих право на отсрочку. К ним относятся, в частности, лица с определенными заболеваниями, студенты очных отделений аккредитованных вузов, отцы-одиночки, многодетные отцы, а также некоторые категории работников IT-сферы.