В Новосибирске открыли новый корпус лицея с IT-классами и студией звукозаписи

В Новосибирске на улице Крылова начал работу новый корпус экономического лицея. Четырёхэтажное здание рассчитано на 250 учеников и позволит разгрузить основное помещение, а также расширить возможности для дополнительных занятий.

В церемонии открытия принял участие мэр Максим Кудрявцев. Он отметил, что необходимость в строительстве нового корпуса назрела давно — центр города плотно застроен, а школьников с каждым годом становится больше. Градоначальник подчеркнул, что в здании продумано всё до мелочей: просторные классы, лаборатории, спортивный и актовый залы.

Новый корпус ориентирован на старшеклассников. Здесь открыты специализированные IT-классы, инженерные, естественно-научные и математические направления. На четвёртом этаже разместились вокальная студия, музей, конференц-зал и даже студия звукозаписи.