В Новосибирске озвучены сроки весеннего призыва в армию 2026 года

Несмотря на введение с 1 января 2026 года принципа «круглогодичного призыва», фактическая отправка новобранцев на службу будет осуществляться в традиционные периоды.

Весенний призыв 2026 года стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. Этот период остается неизменным, как и осенний призыв, который пройдет с 1 октября по 31 декабря.

Ключевые изменения и особенности призыва в 2026 году:

Круглогодичный процесс, но не ежедневная отправка:

Хотя сборные пункты и медицинские комиссии теперь работают постоянно, формирование эшелонов с призывниками будет происходить в обозначенные президентским указом сроки — весной и осенью. Это позволит равномерно распределить нагрузку на военкоматы.

Электронные повестки — стандарт:

С 2025 года основной инструмент оповещения — Реестр электронных повесток. Повестка, появившаяся в личном кабинете на «Госуслугах», считается врученной. Призывнику дается 30 дней с момента её появления для явки в военкомат.

Измененные сроки явки:

В отличие от прежних 20 дней, теперь после получения электронного уведомления у призывника есть 30 дней для визита в военкомат.

Повышенный призывной возраст:

С 1 января 2024 года призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Те, кому исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, призыву не подлежат.

Особые сроки для некоторых категорий:

Жители районов Крайнего Севера, а также занятые на посевных и уборочных работах граждане из сельской местности, имеют скорректированные сроки отправки на службу. Учителя также могут быть призваны с 1 мая по 15 июля.

Срок службы остается прежним: для военнослужащих по призыву он составит 12 месяцев.