В Новосибирске озвучены сроки весеннего призыва в армию 2026 года

Несмотря на введение с 1 января 2026 года принципа «круглогодичного призыва», фактическая отправка новобранцев на службу будет осуществляться в традиционные периоды.
Весенний призыв 2026 года стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. Этот период остается неизменным, как и осенний призыв, который пройдет с 1 октября по 31 декабря.
Ключевые изменения и особенности призыва в 2026 году:
Круглогодичный процесс, но не ежедневная отправка:
Хотя сборные пункты и медицинские комиссии теперь работают постоянно, формирование эшелонов с призывниками будет происходить в обозначенные президентским указом сроки — весной и осенью. Это позволит равномерно распределить нагрузку на военкоматы.
Электронные повестки — стандарт:
С 2025 года основной инструмент оповещения — Реестр электронных повесток. Повестка, появившаяся в личном кабинете на «Госуслугах», считается врученной. Призывнику дается 30 дней с момента её появления для явки в военкомат.
Измененные сроки явки:
В отличие от прежних 20 дней, теперь после получения электронного уведомления у призывника есть 30 дней для визита в военкомат.
Повышенный призывной возраст:
С 1 января 2024 года призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Те, кому исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, призыву не подлежат.
Особые сроки для некоторых категорий:
Жители районов Крайнего Севера, а также занятые на посевных и уборочных работах граждане из сельской местности, имеют скорректированные сроки отправки на службу. Учителя также могут быть призваны с 1 мая по 15 июля.
Срок службы остается прежним: для военнослужащих по призыву он составит 12 месяцев.