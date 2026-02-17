В Новосибирске проект метро между двумя станциями оценит госэкспертиза

Левый перегонный тоннель между двумя последними станциями Дзержинской линии новосибирского метро приблизился к реализации. Как сообщил первый вице-мэр Иосиф Кодалаев на оперативном совещании 17 февраля, проектно-сметная документация ушла в государственную экспертизу 8 февраля.

По регламенту на проверку отводится 42 рабочих дня, поэтому заключение можно ожидать к апрелю 2026 года.

Разработкой документации занималось белорусское ОАО «Минскметропроект». Компания получила контракт на сумму 104 миллиона рублей. Позже эта же организация выиграла тендер на обновление генеральной схемы развития новосибирского метрополитена — ещё за 49 миллионов рублей.

По прогнозам белорусских проектировщиков, в Новосибирске при реализации обновлённого плана можно будет строить как минимум одну новую станцию ежегодно.