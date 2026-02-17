82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
17 февраля, 16:16
пробки
4/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
82.76% -1.2
сегодня
17 февраля, 16:16
пробки
4/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 76.62 | eur 91.03
сегодня 14:30
общество

В Новосибирске проект метро между двумя станциями оценит госэкспертиза

Фото: Сиб.фм / Freepik
Подпишитесь на Telegram-канал

Левый перегонный тоннель между двумя последними станциями Дзержинской линии новосибирского метро приблизился к реализации. Как сообщил первый вице-мэр Иосиф Кодалаев на оперативном совещании 17 февраля, проектно-сметная документация ушла в государственную экспертизу 8 февраля.

По регламенту на проверку отводится 42 рабочих дня, поэтому заключение можно ожидать к апрелю 2026 года.

Разработкой документации занималось белорусское ОАО «Минскметропроект». Компания получила контракт на сумму 104 миллиона рублей. Позже эта же организация выиграла тендер на обновление генеральной схемы развития новосибирского метрополитена — ещё за 49 миллионов рублей.

По прогнозам белорусских проектировщиков, в Новосибирске при реализации обновлённого плана можно будет строить как минимум одну новую станцию ежегодно.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.