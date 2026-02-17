82.76% -1.2
сегодня 16:03
общество

В Новосибирске прошла встреча воинов-интернационалистов

Фото Ольги Еренковой / опубликовано СИБ.ФМ
Встреча ветеранов, посвященная памяти воинов-интернационалистов прошла в Железнодорожном районе Новосибирска.

15 февраля в нашей стране отмечается День памяти воинов-интернационалистов, выполнявших свой служебный и воинский долг за пределами отечества. Дата выбрана в честь вывода советских войск из Афганистана в 1989 году. В преддверии памятной даты ветераны боевых действий в Афганистане, Сирии, Анголе, Вьетнаме и других странах собрались в приемной депутата Совета депутатов Новосибирска Александра Згурина (депутатское объединение «Единая Россия»).

Фото В Новосибирске прошла встреча воинов-интернационалистов 2

В почти домашней обстановке бывшие и действующие военные помянули своих погибших товарищей, поделились воспоминаниями о службе.

Председатель ТОС «Депутатский» Надежда Викторовна Смирнова служила в Афганистане в 1987-1989 году в Кабульском инфекционном госпитале. «Вывод войск прошёл 37 лет назад 15 февраля. Раньше я сама приглашала, собирала, чествовала наших ветеранов-афганцев. В этот раз впервые встреча прошла по инициативе и при поддержке нашего депутата Александра Владимировича Згурина. Большое ему спасибо за это. Было очень приятно, что нас пригласили, что мы пообщались не только со своими афганцами, но и с ребятами участниками других локальных событий.

Фото В Новосибирске прошла встреча воинов-интернационалистов 3

Александр Згурин уверен, что очень важно сохранять память о воинах-интернационалистах. «Очень важно отдать дань ветеранам, участвовавшим в тех кампаниях, сказать им огромное спасибо, за то, что они сделали для нашего будущего, для нашей страны, для нашей великой России. К ветеранам Афганской войны, Чеченской, Сирийской кампаний в наше время присоединились участники специальной военной операции, ребята, которые сегодня защищают нашу Родину, отстаивают наши исторические территории, наши ценности. Думаю, такие встречи ветеранов разных поколений помогают сохранять историческую память и передавать её дальше», — считает депутат.

Автор текста: Ольга Еренкова.

Галина Дидан
Журналист

