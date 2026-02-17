В Новосибирске создадут новые зоны регулирования застройки для набережной Оби и «соцгородков»

Власти Новосибирска планируют расширить перечень территорий с особыми требованиями к застройке, включив в него прибрежные зоны Оби и районы с исторической застройкой. Это позволит системно формировать облик набережной и сохранять архитектурную идентичность «соцгородков». Об этом в интервью Сиб.фм сообщил заместитель мэра города — начальник департамента строительства и архитектуры Евгений Улитко.

Сейчас в Новосибирске действуют правила архитектурно-градостроительного облика (АГО). Но накопленный за два с половиной года опыт работы показывает, что список таких зон нуждается в расширении.

«Учитывая накопленный опыт, рассматривается вопрос корректировки требований и расширения зон регулирования архитектурно-градостроительного облика. Например, планируется добавить зону прибрежных территорий, для системного формирования облика набережной реки Обь, а также зоны исторической застройки так называемых «соцгородков», — сказал Евгений Улитко.

По его словам, эта мера направлена на сохранение исторической среды «соцгородков». Любое новое строительство в этих районах должно быть сомасштабно существующему, повторять ритм фасадов и этажность.

Инициативы по регулированию застройки проходят через профильные совещательные органы. В мэрии Новосибирска действует Архитектурно-градостроительный совет, который в ближайшее время соберётся в обновлённом составе. Также на постоянной основе работает комиссия по согласованию АГО: на данный момент проведено 77 заседаний, рассмотрено более 200 объектов и выдано 140 рекомендаций.

Как отметил Улитко, Новосибирск — город с яркими архитектурными контрастами, которые возникли из-за его стремительного исторического развития. Профессиональный контроль за внешним видом новых зданий, в том числе на окраинах, необходим для создания гармоничной городской среды.

