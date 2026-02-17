В Новосибирске военный госпиталь получил инновационное кресло

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева посетила 425 военный госпиталь Минобороны России в целях мониторинга соблюдения прав находящихся там участников СВО. Особое внимание уделено вопросам обеспечения военнослужащих медикаментами и средствами реабилитации, сообщает Сиб.фм.

Кульминацией встречи стала передача госпиталю инновационного кресла. Этот ценный подарок был приобретён и передан в дар ГК «SKY GROUP». Президент компании Владимир Литвинов, присутствовавший на мероприятии, подчеркнул:

«Мы гордимся возможностью поддержать медучреждения нашего региона. Такое партнёрство гарантирует, что помощь поступает именно туда, где она больше всего необходима. Мы понимаем значимость тыловой поддержки в успехе любой операции. И для нас особенно ценно сотрудничать с таким авторитетным представителем общества, как Елена Зерняева. Это наш вклад в общее дело – возвращение к полноценной жизни тех, кто рисковал собой ради будущего».

Медицинский персонал госпиталя лично оценил эффективность и удобство нового оборудования. Начмед госпиталя Сергей Антонов подтвердил высокую ценность устройства, отметив:

«Эти кресла помогут пациентам чувствовать себя увереннее и активнее двигаться вперёд. Наша цель — вернуть людей к нормальной жизни, и подобные инициативы делают нашу работу эффективнее».

ГК «SKY GROUP» реализует подобные проекты по всей области, закупая реабилитационное оборудование для стационаров, где проходят лечение как бойцы СВО, так и гражданские лица. Компания стремится приобретать технику, которая решает комплексные задачи, облегчая жизнь как пациентам, так и медицинским работникам. Так, в прошлом году три клинические больницы города получили специализированные ванны для маломобильных пациентов, а в 34-й больнице был создан новый санузел, с установкой современного оборудования, ориентированного на пациентов.

Омбудсмен Елена Зерняева отметила:

«Государство сегодня много делает для обеспечения наших военнослужащих и военных медицинских учреждений всем необходимым. Проведённый мониторинг показывает, что эта работа ведётся на постоянной основе, а возникающие проблемы решаются в рабочем порядке. При этом инициативы бизнеса существенно ускоряют процесс восстановления здоровья участников спецоперации».

В завершение встречи военнослужащие, проходившие лечение в госпитале, смогли лично выразить свою благодарность представителям власти и бизнеса. Один из бойцов, получивший ранение в ходе выполнения боевых задач, поделился своими впечатлениями:

«Хорошее кресло, чувствуешь, что можешь больше, что есть надежда на полное восстановление. Спасибо всем, кто об этом заботится».

Его слова нашли отклик в сердцах присутствующих, подчеркнув реальную значимость подобных инициатив.