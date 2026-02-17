82.76% -1.2
82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня 15:20
общество

В Новосибирске за 10 миллионов проложат коллектор в пойме Каменки

До начала активного таяния снега в Новосибирске построят ливневый коллектор в пойме реки Каменки. Работы оценили в 9,9 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Коллектор станет частью подготовки к созданию парка в этом районе. По словам мэра Максима Кудрявцева, без гидротехнического сооружения полноценное благоустройство просто невозможно — территория будет постоянно затапливаться.

Подрядчику предстоит проложить трубу диаметром 630 мм и длиной 91 метр, построить четыре перепадных камеры и один смотровой колодец. Коллектор соединит уже действующую систему на улице Королева со старой сетью в пойме. Это позволит отводить поверхностные воды без риска подтоплений.

Завершить работы нужно до 1 апреля.

Кристина Уколова
Журналист

