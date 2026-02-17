В Новосибирске завершился фестиваль «Иглу-26»

В прошедшие выходные на пляже Бумеранг в Новосибирске прошел десятый фестиваль по строительству снежных хижин. Традиционный зимний праздник проходит при поддержке Объединенного депутатского центра ОбьГЭСа.

Напомним, первые энтузиасты ледяного строительства собрались на льду Обского моря в 2008 году. А с 2016 года фестиваль освоил новый формат – строительство иглу на скорость.

Как рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Бурмистров (депутатское объединение КПРФ) фестиваль собирает тысячи участников как из Новосибирска и Новосибирской области, так и из соседних регионов. «Фестиваль Иглу-2026 «Город эскимосов» уже стал традиционным для нашего микрорайона ОбьГЭС. В дни фестиваля на пляже Бумеранг собираются тысячи людей, а после завершения сюда ещё несколько недель приезжают туристы чтобы побродить по огромному городу иглу и сделать снимок на память. При создании необходимой инфраструктуры у нашего микрорайона огромный потенциал для развития туризма. Здесь расположены 4 из 6 городских пляжей. Здесь можно отдыхать летом и есть чем заняться зимой», — отметил депутат.

Под строительство снежных хижин организаторы отвели несколько сотен участков. Эскимосское жилище обычно строят командой 5-7 человек. Из оборудования нужны сани, пилы и лопаты.

Илья живет в селе Ленинское, Новосибирского района. В фестивале участвует третий год. В этом году строить вместе с ним иглу будет команда из 5 человек. «Выигрывать пока ничего не удавалось. Но мы стараемся. Ночевка в иглу для нас пока будущее. Сейчас стараемся совершенствовать свои навыки постройки иглу. Хижину строят по инструкции, но и своё что-то можно внести», — рассказал юноша.

Пока команды трудятся на стройке, болельщики и гости могут покататься на собачьих упряжках или верхом на драконе, согреться горячим чаем, сделать фото на память и даже искупаться в подогретой купели. Вечером проходит шоу огней. Тем, кто провел ночь внутри своего ледяного дома, утром второго дня фестиваля вручают специальный знак.

Автор текста: Ольга Еренкова.