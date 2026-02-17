В Новосибирской области 18-летняя девушка попалась на отмывании денег мошенников

В Татарском районе Новосибирской области вынесли приговор 18-летней местной жительнице. Девушка согласилась стать так называемым «дроппером» — помогала злоумышленникам выводить и обналичивать похищенные деньги. Подробности сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В августе 2025 года подсудимая через мессенджер откликнулась на предложение неизвестных. На её банковскую карту начали поступать средства от посторонних людей, а она по указанию кураторов переводила их на другие счета. Часть денег — больше 15 тысяч рублей — девушка оставила себе в качестве вознаграждения.

Всего на счёт «дроппера» упало свыше 100 тысяч рублей. Как выяснили следователи, все эти средства были похищены у граждан мошенниками.

Мировой судья признал девушку виновной по части 4 статьи 187 УК РФ. Ей назначили штраф в 30 тысяч рублей. Незаконно полученные 15 тысяч рублей конфисковали в доход государства.