сегодня 08:31
общество

В новосибирском Хилке обнаружили массовое количество останков животных

Фото: Сиб.фм / скриншот видео группа «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» во «ВКонтакте»
Жители Хилокского микрорайона пожаловались на мусорные баки забитые останками животных. Переполненные контейнеры новосибирцы обнаружили около дома по адресу Хилокская, 11. Видео было размещено в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» во «ВКонтакте».

Местные жители возмущены, что контейнерные площадки превратились в место стихийного сброса биологических отходов.

«Утилизация останков продуктивных животных строго регламентирована законом. Она должна проводиться через службу управления ветеринарии с соблюдением всех санитарных норм. Сейчас убирать останки пришлось самим жителям», — говорится в сообщении.

В посте отмечается, что это уже не первый случай, когда в баках, предназначенных для бытовых отходов, оказываются коровьи и бараньи останки. Однако в этот раз их было чрезвычайно много – останками в мешках доверху были загружены все контейнеры. Местные жители также сообщили, что на место приезжали сотрудники следственного комитета.

Наталья Шлюшинская
журналист

