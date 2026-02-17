В Первомайском районе Новосибирска введён режим повышенной готовности из-за аварийного дома

В Новосибирске в Первомайском районе введён режим повышенной готовности из-за состояния жилого дома на Старом шоссе, 137.

Здание 1957 года постройки демонстрирует признаки аварийности, что вызывает обеспокоенность специалистов.

Речь идёт о двухэтажном доме, где, по предварительной оценке, существуют риски разрушения несущих конструкций. Несмотря на это, жильцы пока продолжают проживать в квартирах.

В течение ближайших десяти дней планируется провести комиссионное обследование здания. По его итогам будет принято решение о дальнейших мерах.

Городские власти поручили профильному департаменту проработать вопрос возможного временного расселения граждан в маневренный фонд. Решение о введении режима повышенной готовности принято 16 февраля.