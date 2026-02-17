В России запущен «Урок цифры»

Технологическая платформа Авито запустила образовательный модуль для всероссийского проекта «Урок цифры». Интерактивный тренажер «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому» доступен для школьников всех возрастов.

Это уже второй урок, созданный экспертами. Если первый был посвящен кибербезопасности и работе антифрод-специалистов, то новый модуль погружает учеников в мир больших данных и машинного обучения. В игровой форме школьники узнают, как рекомендательные системы анализируют информацию и подбирают персонализированные предложения — как на платформе, так и в других цифровых сервисах.

По сюжету ученики вместе с персонажами — Запятыней, Скобцом и братьями Слешами — помогают «оживить» ненужные вещи, размещая объявления. Чтобы понять, как объявление находит своего покупателя, они отправляются в цифровую вселенную платформы. Под руководством гида Макса ребята проходят весь путь данных — от сбора до принятия решений — и даже создают собственную модель рекомендательной системы.

Каждый ученик попробует себя сразу в четырех ролях: дата-инженера, дата-сайентиста, бэкенд-разработчика и дата-аналитика, а еще на практике узнает, как работает А/В тестирование.

За успешное прохождение заданий школьники получают виртуальные баллы, которые в конце смогут распределить между несколькими благотворительными фондами. Все накопленные баллы компания конвертирует в реальные деньги и переведет в выбранные организации в виде пожертвований.

«Мы создаем эти уроки, чтобы влюбить школьников в мир IT и алгоритмов, помочь им в выборе будущей профессии, — говорит Андрей Венжега, директор департамента поиска и рекомендаций Авито. — Мы хотим, чтобы ребята не просто пользовались приложениями, а чувствовали себя их создателями».

Первый «Урок цифры», запущенный в мае 2025 года, был посвящен технологиям безопасности.

Материалы тренажера можно найти на официальном сайте проекта урокцифры.рф