Волонтёры Новосибирска помогли с уборкой снега приюту для животных

«Молодая гвардия Единой России» провела очередную акцию помощи зооприютам Новосибирска. Волонтеры убрали снег на территории приюта в Дзержинском районе, привезли для животных несколько коробок корма, лекарств и тряпочной ветоши на подстилки. Акцию поддержала депутат Совета депутатов города Новосибирска Анастасия Андронова (депутатское объединение «Единая Россия»).

Активисты «Молодой Гвардии» стараются помочь всем, кто нуждается в их помощи. Поэтому, когда возникла необходимость помочь частному приюту для брошенных животных, расположенному в Дзержинском районе Новосибирска, желающие нашлись быстро. За пару часов двадцать юношей и девушек раздолбили весь слежавшийся снег и лед туда, где он не будет мешать животным и ухаживающим за ними сотрудникам.

Руководитель «Молодой гвардии» по Заельцовскому району Данил Саликов рассказал, что за помощью в проведении акции обратился в среднюю школу №74. «В этот приют мы приехали уже не в первый раз. Нас здесь работает двадцать человек. Мы также привезли сюда, собранные школьниками корм, медикаменты и подстилочные материалы для кошек и собак», — уточнил Данил Саликов.

Заместитель директора по воспитательной работе школы №74 Оксана Макаренко, которая сопровождала школьников на акцию, добавила, что помогать другим людям – добрая традиция школы. «У нас учатся добрые и отзывчивые ребята, у нас, в принципе, принято помогать друг другу и всем, кто в этом нуждается. Несколько дней назад молодогвардейцы и наши дети чистили территорию седьмой поликлиники в Октябрьском районе. Наши ребята на любой призыв активно откликаются», — поделилась Оксана Владимировна.

Депутат Анастасия Андронова уже несколько лет руководит подразделением «Молодой гвардии» в Октябрьском районе Новосибирска. Очень часто для проведения акций районные организации объединяют силы своих активистов. «Сегодня мы объединили ребят из Заельцовского и Октябрьского районов. Уже на месте узнали, что есть такая профессия – профессиональный гладитель животных и наши ребятишки могут подарить тепло и нежность кошечкам, которые здесь содержатся. Если к нам обращаются из зооприютов, мы всегда выезжаем помочь. У нас уже есть новая заявка от приюта в Октябрьском районе, и мы с ребятами планируем выехать туда уже в ближайшие дни», — рассказала Анастасия Анатольевна.

Автор текста: Ольга Еренкова.