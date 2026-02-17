ВТБ профинансировал новосибирского производителя нетканых материалов для импортозамещения

Банк предоставил финансирование новосибирской компании «Новоспан», единственному за Уралом производителю нетканых материалов. Средства будут направлены на приобретение нового оборудования для локализации производства и замещения импортной продукции.

Инвестиции позволят компании запустить производство отечественных нетканых материалов с нанесением полиэтиленового окрашенного слоя — ассортимент, который ранее был представлен только иностранными поставщиками. Ожидается, что это улучшит качество продукции и укрепит позиции предприятия на рынке.

«Поддержка бизнеса остается одним из главных векторов нашей работы. Мы предоставляем комплексные решения для реализации инвестиционных проектов в сложившихся экономических условиях, включая механизмы льготного финансирования. Расширение производственных мощностей – это и новые рабочие места, и рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, и, безусловно, повышение конкурентоспособности продукции», — подчеркнул управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

Исполнительный директор «Новоспана» Павел Абрамов отметил, что программа Минэкономразвития и поддержка банка позволили компании не откладывать реализацию проекта. «Мы планируем уже во втором квартале 2026 года полностью запустить и интегрировать оборудование в наши производственные процессы», — добавил он.