сегодня 14:42
ВТБ: розничные инвесторы предоставили бизнесу 290 млрд руб. в виде акционерного и заёмного капитала

Фото СИБ.ФМ
Более 250 компаний в 2025 году привлекли финансирование напрямую от розничных инвесторов – через размещение на платформе размещений ВТБ Мои Инвестиции. Клиенты брокера совершили на платформе более 570 тысяч сделок на общую сумму более 290 млрд руб.

Рынок облигаций остаётся главным каналом, через который розничные инвесторы поддерживают бизнес. На первичные размещения долговых инструментов пришлось 80% всего объёма сделок. На другие инструменты, в том числе pre-IPO и IPO, пришлось около 60 млрд руб.

Как подчеркнул начальник управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергей Селютин, результаты прошлого года показывают высокую активность клиентов и устойчивый интерес частных инвесторов, а это реальные инвестиции в российский бизнес.

Галина Дидан
