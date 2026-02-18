Бабушке из Новосибирска выдали пенсию с фальшивыми купюрами

В Новосибирске пожилая женщина получила пенсионные выплаты сувенирными купюрами «Банка приколов». О ситуации сообщил телеграм-канал Baza.

Случай произошёл в отделении Почты России на Фасадной улице. 84-летней горожанке выдали 41 тысячу рублей. Купюры она проверять не стала. Уже дома внучка обнаружила, что часть банкнот не настоящие. Обращаться в полицию тогда не стали, доказательств не было, а камер в помещении не оказалось.

В следующий раз родственница сняла процесс выдачи на телефон. Фальшивых купюр не выявили, однако недосчитались 20 тысяч рублей. После жалобы сотрудники пересчитали кассу и подтвердили нехватку средств. По их словам, ошибка произошла из-за усталости.

Теперь по заявлению пенсионерки проводится проверка.