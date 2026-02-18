82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 февраля, 01:14
пробки
1/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
82.76% -1.2
сегодня
19 февраля, 01:14
пробки
1/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
вчера 22:54
общество

Бабушке из Новосибирска выдали пенсию с фальшивыми купюрами

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

В Новосибирске пожилая женщина получила пенсионные выплаты сувенирными купюрами «Банка приколов». О ситуации сообщил телеграм-канал Baza.

Случай произошёл в отделении Почты России на Фасадной улице. 84-летней горожанке выдали 41 тысячу рублей. Купюры она проверять не стала. Уже дома внучка обнаружила, что часть банкнот не настоящие. Обращаться в полицию тогда не стали, доказательств не было, а камер в помещении не оказалось.

В следующий раз родственница сняла процесс выдачи на телефон. Фальшивых купюр не выявили, однако недосчитались 20 тысяч рублей. После жалобы сотрудники пересчитали кассу и подтвердили нехватку средств. По их словам, ошибка произошла из-за усталости.

Теперь по заявлению пенсионерки проводится проверка.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.