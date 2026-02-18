«Блинная корзина» в Новосибирской области подешевела из-за резкого падения цены на яйца

Базовая «блинная корзина» (молоко, мука, яйца, сметана и разрыхлитель) в Новосибирской области составила 432 рубля. Это на 2 рубля (или 0,5%) дешевле, чем в январе 2025 года. Это следует из подсчетов ИТ-компании «Эвотор», предоставленных Сиб.фм.

Сама корзина в цифрах:

Яйца (десяток) подешевели на 20% — со 155 до 124 рублей.

Молоко (1 литр) подорожало на 5% — с 99 до 104 рублей.

Мука (1 кг) прибавила 3% — с 67 до 69 рублей.

Сметана (300 г) стала дороже на 21% — с 102 до 123 рублей.

Разрыхлитель (10 г) также вырос в цене на 21% — с 11 до 13 рублей.

«Итоговая стоимость корзины почти не выросла благодаря удешевлению яиц, несмотря на подорожание других продуктов. В конце 2023 — начале 2024 года наблюдался резкий скачок цен на яйца и отсюда и эффект высокой сравнительной базы», — сообщили аналитики «Эвотора».

Для анализа использовались данные касс «Эвотор» в Новосибирской области. Подсчитывалась усредненная на точку выручка по разным сегментам и усредненное на точку количество чеков.

Рост цен на продукты в Новосибирской области в 2025 году оставался в пределах общероссийской инфляции, как сообщили ранее Сиб.фм в УФАС региона. При этом яйца подешевели до исторического минимума.