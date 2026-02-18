День защитника отечества-2026: картинки и открытки к празднику

День защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля и имеет статус государственного праздника.

Эта дата давно стала поводом поздравить всех мужчин, вне зависимости от того, проходили ли они военную службу.

Традиционно в этот день звучат тёплые слова в адрес отцов, братьев, коллег и друзей. Редакция Сиб.фм подготовила подборку красивых открыток и стихотворных поздравлений, которые можно отправить близким и знакомым.

Небольшое внимание в формате открытки или короткого пожелания помогает создать праздничное настроение и подчеркнуть значимость даты.