Как создать канал в MAX: пошаговая инструкция

Изменить тип канала с публичного на приватный пока нельзя.

Российская платформа МАХ была создана как альтернатива приложениям, которые попадают под блокировку из-за несоответствия требованиям законодательства страны. Сейчас в МАХ есть возможность создать свой публичный канал для юридических лиц и ИП, которые являются резидентами РФ.

Как объяснили на сайте приложения, каналы делятся на публичные и приватные. Выбрать тип следует заранее, ведь изменить его после создания будет невозможно.

Если организация имеет официальные аккаунты с пометкой А+ в других социальных сетях, таких как ВКонтакте, Одноклассники, Дзен или Телеграм, можно создать столько же каналов в МАХ. Если подобных аккаунтов нет, создавать канал нужно на платформе МАХ для партнеров. Для этого нужно верифицировать организацию, инициировать создание канала и дождаться подтверждения.

Уточним, что вести канал в МАХ нужно через мессенджер – публикации и их оформление создается сразу в чате.

Напомним, что Новосибирская область завершила перевод госсервисов в МАХ.