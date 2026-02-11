Новосибирская область завершила цифровую трансформацию и перевела госсервисы в MAX

В 2025 году Новосибирская область полностью перевела государственные сервисы в платформу MAX и выполнила задачи нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом 11 февраля сообщил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь.

По его словам, доступ к высокоскоростному интернету получили более 98% домохозяйств. В 52 населённых пунктах мобильной связью и интернетом обеспечили свыше семи тысяч жителей. В 2026 году планируется подключить ещё 14 деревень.

В образовательных учреждениях обновили ИТ-инфраструктуру: более 200 школ и колледжей подключили к защищённым сетям через Wi-Fi. В сёлах Красноселье и Сидоровка открыли новые почтовые отделения, ещё четыре модернизировали, а 33 ранее закрытые точки возобновили работу.

Система «Безопасный город» за год способствовала задержанию около трёх тысяч правонарушителей. Для госслужащих внедрили 13 ИИ-сервисов, самым востребованным стал помощник по обращениям граждан. Запущены сервисы по поиску пропавших детей и оформлению электронных договоров с детсадами.

Единый контактный центр обработал более 264 тысяч звонков. Робот-консультант Николай ответил на три миллиона обращений. В мессенджере MAX работают чат-боты для МФЦ, здравоохранения и соцподдержки.