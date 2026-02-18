«Королева!»: Аделия Петросян покорила Милан короткой программой

Российская фигуристка Аделия Петросян успешно стартовала на Олимпийских играх в Милане. Несмотря на ранний стартовый номер, отсутствие международного рейтинга и запрет на демонстрацию российского флага на трибунах, 18-летняя спортсменка выдала прокат, который заставил говорить о себе весь мир.

Петросян выступала под вторым номером, что традиционно сказывается на оценках — судьи редко дают высокие баллы в начале соревнований. Однако это не помешало ей чисто исполнить все элементы: двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. За короткую программу под хиты Майкла Джексона с элементами «лунной походки» на льду она получила 72,89 балла и после проката долгое время лидировала.

Зал встретил выступление овациями. На трибунах было множество болельщиков с плакатами и в кокошниках, однако персонал арены препятствовал демонстрации российского флага. Но это не сбило спортсменку с настроя.

Что говорят сама Петросян и её команда

В эфире Okko фигуристка призналась, что перед прокатом испытывала необычное спокойствие — настолько, что мама просила её немного поволноваться. По словам Петросян, она мысленно рассчитывала на 72–74 балла и рада, что ожидания совпали с реальностью.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, который получил аккредитацию лишь за пару дней до старта, отметил, что с каждым прыжком чувствовал уверенность спортсменки. Сама Тутберидзе присутствует на Олимпиаде, но как наставник грузинских фигуристов, поэтому на соревнованиях находиться рядом с Петросян не может.

Реакция профессионалов и болельщиков

Татьяна Тарасова назвала прокат «прекрасным», добавив, что лучше и не бывает. Алексей Железняков признался, что потерял много нервных клеток, но остался в восторге. Ирина Роднина порадовалась успеху, отметив, что спортсменка знает, зачем приехала.

Алексей Ягудин назвал выступление уверенным и подчеркнул, что платформа для рывка создана. Александр Жулин отметил, что из-за раннего номера оценки могли быть выше, но если Петросян попадёт в сильнейшую разминку, у неё есть все шансы на тройку. Она попала.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал фото Петросян с подписью: «Устраивает яркое шоу в Милане».

Пользователи соцсетей называют её королевой и требуют пригласить на показательные выступления. Украинские комментаторы пытались смешивать спорт с политикой, но их голоса утонули в потоке поддержки.

Что дальше

После короткой программы Петросян занимает пятое место. Лидирует японка Ами Накаи (78,71), далее следуют Каори Сакамото (77,23) и американка Алиса Лью (76,59). Но фигуристка попала в сильнейшую разминку, и произвольная программа 19 февраля может всё изменить.

Глейхенгауз намекнул, что в планах — четверные прыжки, но решение будут принимать по состоянию спортсменки. Если здоровье позволит, зрителей ждёт максимум сложности.

Вся страна будет держать кулаки.