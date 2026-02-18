Мастер-план как основа устойчивого города: Сергей Гапоненко о проекте «Город-на-озере» и строительных трендах

На форуме «Сибирская строительная неделя» в Экспоцентре состоялось интервью с руководителем отдела мастер-планирования девелоперской компании «Брусника» Сергеем Гапоненко. В студии BFM-Новосибирск он рассказал о роли мастер-плана в проектах, эволюции подходов к созданию городской среды и ключевых проектах застройщика.

— Скажите, как бы вы определили роль мастер-плана в девелоперской модели «Брусники»? Насколько он важен для компании?

— Мастер-план — это ключевой продукт, с которым мы работаем на протяжении всего девелоперского цикла. С самого начала, когда ищем площадку и прорабатываем строительные потенциалы — и до момента, когда вводим последний дом. Позже, при управлении проектом, мы тоже обращаемся к мастер-плану. Это связующее звено во всей цепочке проектирования, строительства и эксплуатации.

— Как эволюционировал подход компании к проектированию территории за последние пять лет?

— Какой бы ни была эта эволюция, мы всегда ориентируемся на наши изначальные принципы. Главное — делать хорошо не только жителям домов Брусники, но и всем горожанам. Другими словами, мы занимаемся системным развитием общественных территорий и создаём социальную и коммерческую инфраструктуру как неотъемлемую часть застройки. Мы давным-давно поняли, что одним жильём богат не будешь.

— Расскажите о проекте «Город-на-озере». В чём его идеология? И почему это именно город, а не очередной квартал, например?

— Действительно, это наш самый передовой проект. Мы делали его совместно с коллегами из Китая — с компанией, которая благоустраивала набережную озера Кабан в Казани. В Новосибирске мы применили те же принципы для создания устойчивой, экологичной среды. У города есть невероятный ресурс, озеро в центре, но никто про него не знал. Это был заброшенный, забытый, загадочный и даже немного маргинальный объект. Мы же открываем его для горожан — уже сейчас, опережающим проектированием зон благоустройства. Ещё не начали строить первый дом, а на озере уже появилась двухуровневая террасированная деревянная набережная, на которой можно будет проводить время, наслаждаться природой.

Рядом находится стадион «Локомотив» с его инфраструктурой. Там появились новые спортивные площадки, и спортсмены уже планируют проводить на них соревнования федерального уровня. Этот тренд на опережающее благоустройство кажется мне очень важным.

Второй момент — многофункциональность. В каждом доме мы создаём весь спектр опций, которые нужны современному горожанину. В первом доме у нас будут и офисные пространства, и торговая зона, и соседский центр. Если хочется отдохнуть на свежем воздухе, можно выйти во двор, который находится чуть выше уровня земли, и насладиться островком природы.

—На какие тренды в ландшафтном дизайне вы ориентируетесь?

— Люди, которые живут в мегаполисах, сильно устают от шума магистралей, постоянного движения, большого количества людей. Им необходимо душевное спокойствие, равновесие. Мы стараемся работать с чувствами человека. Это и тактильные элементы, и визуальные. Работаем даже с запахами. Очень важно, чтобы житель новостройки ощущал себя в комфорте. Например, представлял бы, что находится в лесу или на озере.

— Скажите, этот кусочек леса, это озеро — они будут доступны горожанам? Или это закрытая территория?

— Это общественное пространство с полноценным доступом для каждого желающего. Мы отдаём его на баланс города. Это касается и спортивной инфраструктуры «Локомотива»: город сам будет планировать там дополнительные мероприятия.

— А какие квартиры сейчас в тренде?

— Наши последние исследования показали, что люди стали осознаннее: клиенты Брусники говорят, что им не нужно много лишних квадратных метров. Раньше покупали 100-метровые квартиры, и это считалось нормальным, престижным. Теперь же это кажется чем-то избыточным. Такую квартиру надо содержать, убирать, а это дорого. Да, можно один раз собрать денег и решиться на покупку. Но потом-то что делать? Поэтому сложился тренд на уменьшение квадратных метров в одной квартире.

— Есть ли какая-то сибирская специфика в проектировании жилья?

— В первую очередь, конечно, нормативы. Как и в любом другом регионе, мы видим особенности в градостроительной базе.

Сейчас есть тренд на работу с ландшафтом, и для Сибири это важно. Новосибирск — довольно молодой город, и здесь не так трепетно относились к природному ресурсу. Поэтому мы пытаемся это восполнить. Например, создать водно-зелёный каркас, про который мы всё время говорим. К сожалению, руками одного девелопера добиться этого не получается. Необходимо взаимодействие с городскими властями и наличие общей стратегии.

