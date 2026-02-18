На ТЭЦ-4 в Новосибирске стартовал капитальный ремонт турбоагрегата

На Новосибирской ТЭЦ-4 стартовал капитальный ремонт турбоагрегата №3, который продлится до конца марта.

В работах задействованы 15 специалистов подразделения Сибирьэнергоремонт АО «СГК — Новосибирск». Работы ведутся в две смены, а одной из самых сложных операций станет замена втулок концевых уплотнений ротора турбины, обеспечивающих защиту вала и правильное распределение нагрузки.

Также специалисты восстановят направляющий аппарат турбины, который регулирует подачу пара на рабочие лопатки и обеспечивает стабильное вращение ротора. Ремонт направлен на повышение надежности и эффективности оборудования и снижение объема сжигания угля, что положительно скажется на экологической ситуации.

Проект потребует инвестиций около 36 миллионов рублей. График работ согласован с Системным оператором Единой энергетической системы и не отразится на стабильном тепло- и энергоснабжении жителей. В 2026 году СГК планирует отремонтировать 95 единиц основного оборудования на ТЭЦ Новосибирска и Куйбышева на сумму 5,8 миллиарда рублей, включая турбины, котлоагрегаты и генераторы.