сегодня
19 февраля, 01:14
пробки
1/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
сегодня
19 февраля, 01:14
пробки
1/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 76.15 | eur 90.26
вчера 21:00
общество

На ТЭЦ-4 в Новосибирске стартовал капитальный ремонт турбоагрегата

Фото: Сиб.фм / СГК Новосибирск
На Новосибирской ТЭЦ-4 стартовал капитальный ремонт турбоагрегата №3, который продлится до конца марта.

В работах задействованы 15 специалистов подразделения Сибирьэнергоремонт АО «СГК — Новосибирск». Работы ведутся в две смены, а одной из самых сложных операций станет замена втулок концевых уплотнений ротора турбины, обеспечивающих защиту вала и правильное распределение нагрузки.

Также специалисты восстановят направляющий аппарат турбины, который регулирует подачу пара на рабочие лопатки и обеспечивает стабильное вращение ротора. Ремонт направлен на повышение надежности и эффективности оборудования и снижение объема сжигания угля, что положительно скажется на экологической ситуации.

Проект потребует инвестиций около 36 миллионов рублей. График работ согласован с Системным оператором Единой энергетической системы и не отразится на стабильном тепло- и энергоснабжении жителей. В 2026 году СГК планирует отремонтировать 95 единиц основного оборудования на ТЭЦ Новосибирска и Куйбышева на сумму 5,8 миллиарда рублей, включая турбины, котлоагрегаты и генераторы.

Игорь Кириченко
Журналист

