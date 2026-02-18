Новосибирский ХК «Сибирь» проиграл «Амуру» в важном матче

Новосибирский ХК «Сибирь» 18 февраля в «Сибирь Арене» сыграл против «Амура». Он завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первую шайбу на 4-й минуте забросил защитник «Амура» Иван Мищенко. Новосибирцы смогли сравнять счёт только в третьем периоде, на 53-й минуте, благодаря голу Семён Кошелев.

В основное время победителя определить не удалось, и игра перешла в овертайм. На 61-й минуте решающий гол забил Алекс Броадхёрст.

Следующий матч «Сибирь» проведёт 20 февраля в Омске против Авангарда. Сейчас команда занимает 8-е место в турнирной таблице, имея значительный отрыв от 9-й позиции, на которой располагается «Амур». Для хабаровчан встреча была особенно важна, так как они сыграли на одну игру меньше.