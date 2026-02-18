Новый директор Новосибирского театра отказался переименовывать его

Новый директор Новосибирского театра оперы и балета Айрат Тухватуллин заявил, что не видит необходимости возвращать театру прежнее название. Об этом он сообщил 18 февраля на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, смена наименования по инициативе нового руководителя выглядела бы неуважительно по отношению к учреждению. Тухватуллин подчеркнул, что бренд «НОВАТ» уже сформировался и узнаваем, даже если сама аббревиатура кому-то кажется спорной. Он отметил, что не понимает причин для очередного переименования.

Напомним, что в 2015 году тогдашний директор театра Владимир Кeхман сменил историческое название НГАТОиБ на НОВАТ. Тогда решение вызвало неоднозначную реакцию в профессиональной среде и среди части публики.