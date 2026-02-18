82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 21:08
пробки
3/10
погода
+0.8°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 21:08
пробки
3/10
погода
+0.8°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
сегодня 20:13
общество

Новый директор Новосибирского театра отказался переименовывать его

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Новый директор Новосибирского театра оперы и балета Айрат Тухватуллин заявил, что не видит необходимости возвращать театру прежнее название. Об этом он сообщил 18 февраля на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, смена наименования по инициативе нового руководителя выглядела бы неуважительно по отношению к учреждению. Тухватуллин подчеркнул, что бренд «НОВАТ» уже сформировался и узнаваем, даже если сама аббревиатура кому-то кажется спорной. Он отметил, что не понимает причин для очередного переименования.

Напомним, что в 2015 году тогдашний директор театра Владимир Кeхман сменил историческое название НГАТОиБ на НОВАТ. Тогда решение вызвало неоднозначную реакцию в профессиональной среде и среди части публики.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.