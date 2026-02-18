Охват детей дополнительным образованием в Новосибирске превысил 84 процента

В Новосибирске более 84 % детей охвачены дополнительным образованием, что превышает установленный норматив в 80 %.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента образования мэрии Рамиля Ахметгареева.

В городском навигаторе дополнительного образования зарегистрировано свыше 6,3 тысячи программ для детей от 5 до 17 лет. Наибольшей популярностью пользуются художественные, физкультурно-спортивные и социально-гуманитарные направления — по каждому из них представлено более полутора тысяч программ.

Особое внимание уделяется техническому развитию школьников. За последние пять лет количество таких программ выросло втрое — с 280 до 845. В Новосибирске работают четыре IT-куба, где дети углублённо изучают математику, физику, химию, биологию и информатику. По словам Ахметгареева, эти предметы планируют активно развивать через дополнительное образование к 2030 году.