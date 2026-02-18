82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 21:08
пробки
3/10
погода
+0.8°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 21:08
пробки
3/10
погода
+0.8°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
сегодня 18:40
общество

После драки на матче новосибирской «Сибири» суд вынес приговор болельщику

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
Подпишитесь на Telegram-канал

18 февраля 2026 года в Кировском районном суде города Новосибирска рассмотрели уголовное дело в отношении местного жителя, обвинённого в применении насилия к сотруднику полиции.

По материалам следствия, инцидент произошёл 23 декабря 2025 года во время матча с участием ХК Сибирь и Автомобилист. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, нарушал общественный порядок. Конфликт с охраной перешёл в столкновение, после чего вмешались полицейские.

Как установил суд, при задержании подсудимый сопротивлялся и наносил удары сотруднику полиции. Уже в патрульном автомобиле он вновь проявил агрессию и ударил правоохранителя ногой.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ и назначил 1,5 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Также удовлетворён гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 80 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.