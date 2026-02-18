82.76% -1.2
сегодня 11:39
культура

SHAMAN пишет песни через нейросети? Обнародована правда о творчестве артиста

Фото: Сиб.фм
Перед концертом Ярослава Дронова «30 лет на сцене» журналисты получили возможность задать артисту несколько вопросов. Один из них придумала журналистка холдинга Sib.fm Group, он касался нейросетей и звучал так:

«Сейчас нейросети придумывают песни и гимны, порой не хуже людей. Как вы, автор-песенник, планируете доказывать слушателю, что песня «Я русский» это живая эмоция, а не безупречный маркетинговый алгоритм?»

«Доказывать что-то по этому поводу нет никакого смысла. Зачем это нужно? Я уже все всем доказал, как только эта песня вышла в 2022-ом году. А что касается, нейросетей, то это вопрос спорный. Время покажет, по какой траектории пойдет это модное нововведение. Возможно, люди просто в него наиграются в эти, порой опасные игрушки», с ответил SHAMAN.

По мнению артиста, нейросети никогда не смогут подарить слушателю того, что способен вложить в песню реальный человек.

«В нейросетях нет одного самого главного — живой человеческой души, а соответственно живой эмоции. Потому что именно эмоции и душа, вложенная в песню, позволяют этой песне жить многие-многие годы», — добавил Дронов.

Также же SHAMAN в эксклюзивном интервью журналистам Сиб.фм рассказал, чем занимается в свободное время и как восстанавливает силы в условиях плотного гастрольного графика

Виктор Бобровников
Главный редактор

