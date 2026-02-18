82.76% -1.2
сегодня 09:55
общество

Солнечное затмение 17 февраля обошло Новосибирскую область стороной

Фото: Сиб.фм
Жители Новосибирской области пропустили первое солнечное затмение 2026 года, которое произошло 17 февраля.

Как пояснили в Учебно-научном центре «Планетарий» при СГУГиТ, полоса затмения проходила над Антарктидой, поэтому наблюдать его могли только исследователи в Антарктиде, жители южных и юго-западных регионов Африки, а также крайней оконечности Южной Америки.

По данным сервиса Gismeteo, затмение началось в 12:56 по московскому времени, пик пришёлся на 15:12, а завершилось в 17:27. Новосибирцам остаётся надеяться на следующее астрономическое событие.

Кристина Уколова
Журналист

