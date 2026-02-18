Суд постановил выселить академика Асева и семью из коттеджа в Академгородке

18 февраля 2026 года Советский районный суд Новосибирска вынес решение о выселении академика Александр Асеев, его супруги и членов семьи из коттеджа в Академгородке на улице Мальцева.

Здание площадью 365 квадратных метров с осени 2024 года находится в федеральной собственности и закреплено за Сибирским отделением РАН на праве оперативного управления.

Как сообщил источник издания Прецедент, суд удовлетворил требования СО РАН. Решение пока не вступило в законную силу и, скорее всего, будет обжаловано.

СО РАН обратилось с требованием освободить помещение, но ранее не предпринимало активных действий. Ситуация изменилась после вмешательства прокуратуры. Александр Асеев возражал против выселения, а его супруга Вера Николаевна подала встречный иск о праве пользования коттеджем по договору социального найма, однако суд отклонил эти требования.

Перед заседанием Совет развития СО РАН направил обращение к руководству учреждения и главе академии с просьбой отозвать иск, но это не повлияло на решение суда.