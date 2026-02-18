82.76% -1.2
сегодня 11:54
проиcшествия

Три человека погибли от взрыва в здании военной полиции под Петербургом: подробности происшествия

Фото: Сиб.фм / сгенерировано искусственным интеллектом
17 февраля в здании полиции в Сертолово случился взрыв с последующим обрушением. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своих социальных сетях. По его словам, из-за взрыва погибли три человека.

Он поручил силовому блоку помочь военным разобрать завалы и спасти пострадавших во время ЧП людей – по словам вице-губернатора Ленобласти по безопасности Ярослав Серова, точное их количество неизвестно. По информации телеканала «78», из-за взрыва в здании полиции обрушились 2 и 3 этажи и чердак.

Уточним, что на момент публикации официальной информации от Минобороны РФ или МЧС России о происшествии нет. Причины взрыва также неизвестны. Сейчас на месте работают спасатели, военные, следователи и криминалисты.

Александра Моисеева
Журналист

