В Институте цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске умер замглавбух на рабочем месте

В Институт цитологии и генетики СО РАН скончался заместитель главного бухгалтера. О случившемся сообщил телеграм-канал Государственной инспекции труда по Новосибирской области.

По предварительной информации, утром 17 февраля около 8:30 сотрудники обнаружили руководителя в его кабинете без признаков жизни. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

Как уточнили в Государственной инспекции труда по Новосибирской области, создана комиссия для расследования несчастного случая. В рамках проверки планируется опросить коллег, провести осмотр места происшествия и проанализировать документы, связанные с условиями труда и режимом работы сотрудника.

Заместитель руководителя ведомства Светлана Загузина подчеркнула, что по итогам расследования будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.