82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 21:08
пробки
3/10
погода
+0.8°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
82.76% -1.2
сегодня
18 февраля, 21:08
пробки
3/10
погода
+0.8°C
курсы валют
usd 76.73 | eur 90.86
сегодня 19:40
общество

В Институте цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске умер замглавбух на рабочем месте

Фото: Сиб.фм / Гострудинспекция НСО
Подпишитесь на Telegram-канал

В Институт цитологии и генетики СО РАН скончался заместитель главного бухгалтера. О случившемся сообщил телеграм-канал Государственной инспекции труда по Новосибирской области.

По предварительной информации, утром 17 февраля около 8:30 сотрудники обнаружили руководителя в его кабинете без признаков жизни. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.

Как уточнили в Государственной инспекции труда по Новосибирской области, создана комиссия для расследования несчастного случая. В рамках проверки планируется опросить коллег, провести осмотр места происшествия и проанализировать документы, связанные с условиями труда и режимом работы сотрудника.

Заместитель руководителя ведомства Светлана Загузина подчеркнула, что по итогам расследования будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.