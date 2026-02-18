В Новосибирске начался суд над строителем концессионных школ

В Центральном районном суде Новосибирска приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего владельца ООО «Пятая Концессионная компания „Просвещение“», ныне переименованного в «Школа на Николая Сотникова», Отто Сопроненко. Об этом пишет «Коммерсантъ-Сибирь».

Следствие считает, что при реализации проекта по строительству шести школ в Новосибирске были похищены 3,1 млрд рублей. Речь идёт о средствах капитального гранта, предоставленного концессионеру. Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Подсудимый вину не признаёт. Суд продлил ему меру пресечения в виде домашнего ареста ещё на три месяца.

Концессионное соглашение было заключено в 2021 году между региональным министерством образования и компанией. Планировалось возвести шесть школ общей вместимостью 5,7 тысячи учеников на улицах Виктора Шевелева, Николая Сотникова, Большой, Татьяны Снежиной, Спортивной и Пролетарской. Общая стоимость проекта оценивалась в 11,4 млрд рублей.

Сдать объекты намеревались к концу 2023 года, однако степень готовности каждого здания не превысила 22%. В мае 2025 года заместитель губернатора Роман Теленчинов сообщил о решении снести недостроенные школы. В региональном Минстрое объяснили демонтаж критическими нарушениями конструкций.

Сопроненко был задержан в мае 2024 года, после чего материалы дела направили в суд.