В Новосибирске открыли группы кратковременного пребывания для малышей с шести месяцев

В Новосибирске четыре детских сада запустили группы кратковременного пребывания для малышей от шести месяцев.

Родители могут оставить ребёнка под присмотром педагогов на срок до четырёх часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента образования мэрии Рамиля Ахметгареева.

Пока формат не стал массовым: наибольший спрос сохраняется на группы для детей от полутора лет. Перспективы расширения такой практики будут зависеть от потребностей семей и возможностей дошкольных учреждений.

Кроме того, в городе действуют 18 групп круглосуточного пребывания, в том числе для детей сотрудников оборонных предприятий.

Отдельным шагом стало открытие первой в Новосибирске специализированной группы для детей с сахарным диабетом, включая инсулинозависимых. Ранее подобные группы не создавались из-за необходимости медицинского сопровождения. Одно из учреждений прошло процедуру лицензирования и теперь готово принимать таких воспитанников. По словам Ахметгареева, решение стало ответом на запрос родителей.