В Новосибирске прекращают выпуск популярного антибиотика «Макропен» — Минздв отозвал регистрацию

Из Государственного реестра лекарственных средств исключили антибиотик «Макропен», который частично производился на новосибирском заводе «Вектор-Медика». Решение принято на основании заявления компании-владельца регистрационного удостоверения.

Инициатором отзыва выступила словенская фармкомпания «КРКА». Процедура проведена в рамках Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», что подразумевает отсутствие каких-либо претензий к качеству или безопасности препарата со стороны регулятора. Речь идёт исключительно о коммерческом или производственном решении правообладателя.

«Макропен» (мидекамицин) применялся при инфекциях дыхательных путей, мочеполовой системы, кожи и мягких тканей. Препарат часто становился альтернативой для пациентов с аллергией на пенициллины. Теперь он исчезнет из аптек после того, как закончатся уже произведённые партии.